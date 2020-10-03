В ЗСУ прокоментували заклик про збір коштів на зимовий одяг для снайперів

Особовий склад всіх без винятку снайперських підрозділів Сухопутних Військ Збройних Сил України повністю забезпечений належним речовим майном, у тому числі і теплим зимовим.

Про це у відомстві повідомили на сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про збір коштів на закупівлю теплого обмундирування та взуття для військовослужбовців-снайперів.

"Реальний стан забезпечення снайперських підрозділів знаходиться на належному рівні і не потребує додаткової допомоги. Проводиться постійна робота щодо удосконалення як системи підготовки снайперів, так і екіпірування з урахуванням стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС. Особовий склад повністю забезпечений належним речовим майном", – йдеться у повідомленні.

Згідно даних, службовий одяг, предмети екіпірування, зброя та спорядження снайпера Сухопутних Військ та Сил спеціальних операцій відповідатимуть стандартам НАТО. Закупівлю майна мають розпочати наприкінці цього року.

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