У ЗСУ за добу виявили 171 хворого на COVID-19, одна людина померла

У Збройних силах України 28 жовтня зафіксовано 15-й летальний випадок через COVID-19, усього виявили 171 нового хворого.

Помер військовослужбовець у Львові, повідомила пресслужба Медичних сил України. Він був госпіталізований ще 10 жовтня, а 13-го отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Через погіршення стану здоров’я 19 жовтня пацієнта перевели до реанімаційного відділення. Попри вжиті заходи, 28-го стан його здоров’я погіршився. Інтенсивна терапія не дала результату. За наявною інформацією, військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.

Із нових хворих у закладах охорони здоров’я перебуває 55 осіб, вдома під наглядом медичної служби – 77. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 370 417 випадків коронавірусної інфекції. З них 7342 виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 6868 осіб (+113 за добу), а 151 632 пацієнти (+2990 за добу) повністю побороли хворобу.