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15 квітня • оновлено в 12:58
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У ЗСУ 23 військові заразилися коронавірусом: свіже зведення

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Станом на 15 квітня кількість випадків зараження коронавірусом у Збройних силах України зросла до 23. За останню добу хвороба була підтверджена ще в чотирьох захисників.

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З усіх діагностованих випадків один став летальним, одна людина видужала, зазначили на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Facebook. Крім того, 307 військових перебувають на ізоляції (у 47 з них вона закінчується в найближчі три доби).

Що стосується нових пацієнтів, у яких підтвердили COVID-19, то вони всі з різних областей України.

Коронавірус у ЗСУ

Коронавірус у ЗСУ

"Цензор.НЕТ"

  • Військовослужбовець Житомирського гарнізону, з 8 квітня перебував на ізоляції в зв'язку з контактом із хворою особою. 14 квітня госпіталізований в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров'я задовільний.

  • Військовослужбовець Одеського гарнізону, з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Південного регіону з діагнозом "пневмонія". Стан середнього ступеня тяжкості.

  • Військовослужбовець Вінницького гарнізону, перебуває на самоізоляції з 11 квітня у зв'язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров'я задовільний, скарг немає. Продовжує лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

  • Військовослужбовець Хмельницького гарнізону, з 7 квітня перебуває на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з діагнозом "підозра на COVID-19". Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування.

У командуванні Медичних сил ЗСУ підкреслили, що аналіз захворюваності серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше коронавірус поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими людьми, які не належать до кола осіб щоденного спілкування або спільного проживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації в лавах захисників України командування Об'єднаних сил посилило заходи, спрямовані на боротьбу з епідемією.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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