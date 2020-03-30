У ЗСУ 164 особи ізолювали через коронавірус

Станом на 07:00, 30 березня, в Збройних Силах України нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 не зареєстровано
Про це в Facebook повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ. Відзначається, що на ізоляції зараз знаходиться 164 осіб.
"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 4 доби – 55 осіб", – зазначено в повідомленні.
Коронавірус в Україні
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як військові на Донбасі борються з коронавірусом. За нашими даними, в зоні проведення бойових дій катастрофічно не вистачає масок, рукавичок, захисних костюмів і антисептиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них – активні.
Станом на 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480 випадків.
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