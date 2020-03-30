У ЗСУ 164 особи ізолювали через коронавірус

Станом на 07:00, 30 березня, в Збройних Силах України нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 не зареєстровано

Про це в Facebook повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ. Відзначається, що на ізоляції зараз знаходиться 164 осіб.

"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 4 доби – 55 осіб", – зазначено в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як військові на Донбасі борються з коронавірусом. За нашими даними, в зоні проведення бойових дій катастрофічно не вистачає масок, рукавичок, захисних костюмів і антисептиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них – активні.

Станом на 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480 випадків.

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