У зону розведення сил на Донбасі стягнули поліцію: названо причину

У Золотому на Донбасі, де має відбутися розведення військ, про яке Україна домовилася з Росією, розмістили додаткові сили поліції.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Всі ці посилені заходи вживаються з однією метою – спокій і безпека українських громадян", – пояснив він.
У Золоте стягнули поліцію перед відведенням сил
Пресслужба МВС
На Донбас стягнули поліцію
Пресслужба МВС
Троян уточнив, що для посилення патрулювання було залучено 36 працівників патрульної служби особливого призначення із Кіровоградської та Луганської областей.
За його словами, на території Золотого і Катеринівки у Попаснянському районі Луганської області повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.
Водночас, глава Нацполіції Луганської області Сергій Колесник заявив про готовність цілодобового реагування на будь-які звернення громадян.
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