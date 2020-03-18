У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу: з'явилося відео

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів оперативного забезпечення, Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби.
Відповідне відео з'явилося в середу, 18 березня, на сторінці ООС у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, то мета навчань – виконання завдань за призначенням під час виявлення та локалізації заражених ділянок місцевості при руйнуванні хімічно небезпечних об'єктів через дії противника.
У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу
Скріншот із відео
У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу
Скріншот із відео
Також під час навчань військові відпрацювали дії для нерозповсюдження поширення коронавірусної інфекції.
У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу
Скріншот із відео
У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецькій області зафіксовано 9 пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19.
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