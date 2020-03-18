У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу: з'явилося відео

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів оперативного забезпечення, Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби.

Відповідне відео з'явилося в середу, 18 березня, на сторінці ООС у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, то мета навчань – виконання завдань за призначенням під час виявлення та локалізації заражених ділянок місцевості при руйнуванні хімічно небезпечних об'єктів через дії противника.

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу Скріншот із відео

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу Скріншот із відео

Також під час навчань військові відпрацювали дії для нерозповсюдження поширення коронавірусної інфекції.

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу Скріншот із відео

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецькій області зафіксовано 9 пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19.

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