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18 березня • оновлено в 11:29
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У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу: з'явилося відео

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У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів оперативного забезпечення, Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичної служби.

Відповідне відео з'явилося в середу, 18 березня, на сторінці ООС у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, то мета навчань – виконання завдань за призначенням під час виявлення та локалізації заражених ділянок місцевості при руйнуванні хімічно небезпечних об'єктів через дії противника.

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

Скріншот із відео

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

Скріншот із відео

Також під час навчань військові відпрацювали дії для нерозповсюдження поширення коронавірусної інфекції.

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

Скріншот із відео

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

У зоні ООС провели навчання проти коронавірусу

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецькій області зафіксовано 9 пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Коронавірус
Місце
Україна
Тег
ООС
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тройные дозы технического спирта употребили?
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