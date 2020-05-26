У зоні ООС на Донбасі виявили перший випадок коронавірусу

У поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Це перший факт інфікування захисника в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів у Донецькій області. Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний.

Коронавірус в зоні ООС

Всі, хто контактував із ним протягом останнього часу, ізольовані, а службові приміщення продезінфіковані. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на коронавірус.

"Командування Об’єднаних сил вживає всіх необхідних заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах", – запевнили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за минулу добу, 25 травня, у лавах ЗСУ зареєстровано три нові випадки захворювання на COVID-19. Всього хворіє 60 осіб. За час пандемії одужали 96 осіб, є два летальні випадки.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 261 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 42 людини.

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