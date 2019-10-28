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28 жовтня • оновлено в 16:51
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"У Золотому-4 зброї немає": у Нацкорпусі зробили заяву

1.4т Читати матеріал російською

Активісти Нацкорпусу та ветерани полку "Азов" вивезли всю зброю з населеного пункту Золоте-4 в Луганській області.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив речник політичної партії "Національний корпус" Роман Чернишов, коментуючи заяву свого соратника Дениса Янатря про те, що зброя у ветеранів в Золотому залишилася.

"Золоте складається з декількох сіл, так, адміністративно поєднаних, але там є Золоте-1, Золоте-2 і так далі. Золоте-4 знаходиться за кілометр від Первомайська, безпосередньо на лінії розмежування, де і розташувалися наші хлопці. Так от, зброю вивезли із Золотого-4 в іншу частину населеного пункту", – сказав він.

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Чернишов підтверджує, що зброї у Золотому-4 немає, а активісти та ветерани "Азову" виконують на місці функцію добровольців, забезпечуючи місцевих жителів продуктами, медикаментами та іншими необхідними речами.

'У Золотому-4 зброї немає': у Нацкорпусі зробили заяву

ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за інформацію МВС України 27 жовтня ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

Наступного дня з'явилася інформація про те, що до села Золоте-4 Луганської області прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців батальйону "Азов" із населеного пункту. Пізніше цю інформацію спростував заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

Водночас, представник Нацкорпуса у Золотому Денис Янтар заявив, що заява поліції про те, що ветерани вивезли зброю з прифронтової зони є "натягнутою".

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Національний корпус "Азов" Національна поліція України зброя
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Ш. Олег
Ш. Олег
Райкин называл подобное - "включать дурочку". В исполнении националистов это выглядит так: нести всевозможную, часто противоречивую ахинею, запутать всё так, что чёрт ногу сломит, а самим - "своє робить". Не знаю, где-нибудь на прикарпатском хуторе, с головой громады подобное, может, и прокатило бы, но в масштабах страны - и, тем более, всего мира, который пристально следит за всем, что происходит в зоне разграничения - вряд ли. Слишком уж откровенное, примитивное, колхозное (в плохом смысле этого слова) мошенничество. Тьфу!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
В овраг их и перехуярить из пулемёта
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