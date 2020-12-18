У ЗМІ назвали дату і час похорону Кернеса

Борис Бондар Суспільство 15:34, 18.12.2020

Прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом і жалобні заходи відбудуться в середу, 23 грудня.

Про це повідомило місцеве видання Newsroom з посиланням на джерела в міській раді. О 07:00 має розпочатися церемонія відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі, яка триватиме 40 хвилин.

Після цього труну з тілом міського голови перевезуть до Харківського національного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, де відбудеться церемонія прощання з померлим. У зв'язку з цим будуть змінені деякі маршрути громадського транспорту.

Початок траурного заходу заплановано на 09:00. Він триватиме чотири години.

Поховають мера Харкова на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській. Там поховані один з творців Т-34 Олександр Морозов, ексголова обласної держадміністрації Євген Кушнарьов, поет Борис Чичибабін і співак Вадим Мулерман.

Поминальний обід відбудеться або в готелі "Національ", або в Kharkiv Palace.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Харкові скоротили дні жалоби в зв'язку зі смертю мера міста Геннадія Кернеса – з трьох до двох днів 17 та 18 грудня.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Силовики Росії погодилися допомогти Білорусі під час протестів

ЗМІ дізналися про реакцію Зеленського на провал голосування за Вітренка

На Донбасі снайпер терористів поранив воїна ЗСУ

Бродський: звертаюся до НАБУ – схоже, що Єрмак скоїв злочин

Не Роналду і не Мессі: ФІФА назвала найкращого гравця року