У ЗМІ назвали дату і час похорону Кернеса
Прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом і жалобні заходи відбудуться в середу, 23 грудня.
Про це повідомило місцеве видання Newsroom з посиланням на джерела в міській раді. О 07:00 має розпочатися церемонія відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі, яка триватиме 40 хвилин.
Після цього труну з тілом міського голови перевезуть до Харківського національного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, де відбудеться церемонія прощання з померлим. У зв'язку з цим будуть змінені деякі маршрути громадського транспорту.
Початок траурного заходу заплановано на 09:00. Він триватиме чотири години.
Поховають мера Харкова на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській. Там поховані один з творців Т-34 Олександр Морозов, ексголова обласної держадміністрації Євген Кушнарьов, поет Борис Чичибабін і співак Вадим Мулерман.
Поминальний обід відбудеться або в готелі "Національ", або в Kharkiv Palace.
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