У Житомирі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

Про це повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації, передає УНІАН. Вранці 8 березня жінку доставили до Житомирської міської лікарні з міста Овруч. Вона з високою температурою та ознаками грипу самостійно звернулася в лікарню.

В ОДА повідомили, що пацієнтка повернулася з Італії ще в січні.

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"Вона сама подзвонила до лікарів, вони і відвезли пацієнтку в Житомирську міську лікарню № 1, яка визначена госпітальної базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають", – додали в ОДА.

У відомстві уточнили, що зараз стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Діагноз жінки буде встановлений найближчим часом.

Карта поширення коронавірусу:

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