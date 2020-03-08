Головна Новини
8 березня • оновлено в 22:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку

7.4т
Читати матеріал російською

У Житомирі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

Про це повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації, передає УНІАН. Вранці 8 березня жінку доставили до Житомирської міської лікарні з міста Овруч. Вона з високою температурою та ознаками грипу самостійно звернулася в лікарню.

В ОДА повідомили, що пацієнтка повернулася з Італії ще в січні.

У Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку

iz.ru

"Вона сама подзвонила до лікарів, вони і відвезли пацієнтку в Житомирську міську лікарню № 1, яка визначена госпітальної базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають", – додали в ОДА.

У відомстві уточнили, що зараз стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Діагноз жінки буде встановлений найближчим часом.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну прибуде група експертів з ВООЗ, яка допоможе організувати протиепідемічні заходи через загрозу COVID-19 в нашій країні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Житомир
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
9
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какой коронавирус и в январе недавно - бред. Январь для этого вируса не подходит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Трындец Житомерской оласти...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пигин Макс, Январь, какой вирус в январе в Италии? И период у него не более 21 дня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги