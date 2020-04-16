У Житомирській області влада опублікувала список вулиць, де знайшли коронавірус

Суспільство 14:54, 16.04.2020 Оновлено: 14:57, 16.04.2020

Влада міста Коростень Житомирської області опублікували список вулиць, де були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

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Як повідомив у Facebook відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міськради, інфіковані коронавірусом пацієнти проживають на 25 вулицях міста і двох провулках. Всього в Коростені зареєстровано 53 хворих на COVID-19.

Ілюстрація

Користувачі неоднозначно відреагували на ініціативу влади. Одні відзначили, що це правильний крок, щоб люди знали, де потрібно менше ходити.

Скрін Facebook

Інші заявили, що таким чином тільки розводиться паніка.

Скрін Facebook

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує утриматися від стигматизації серед конкретних груп населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 квітня в Україні було зафіксовано 4161 випадок, з яких 116 – летальних і 186 пацієнтів одужали.

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