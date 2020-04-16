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16 квітня • оновлено в 15:05
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У Житомирській області влада опублікувала список вулиць, де знайшли коронавірус

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Влада міста Коростень Житомирської області опублікували список вулиць, де були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

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Як повідомив у Facebook відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міськради, інфіковані коронавірусом пацієнти проживають на 25 вулицях міста і двох провулках. Всього в Коростені зареєстровано 53 хворих на COVID-19.

Ілюстрація

Ілюстрація

Користувачі неоднозначно відреагували на ініціативу влади. Одні відзначили, що це правильний крок, щоб люди знали, де потрібно менше ходити.

Тут живе COVID-19: на Житомирщині влада опублікувала ризикований список

Скрін Facebook

Інші заявили, що таким чином тільки розводиться паніка.

Тут живе COVID-19: на Житомирщині влада опублікувала ризикований список

Скрін Facebook

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує утриматися від стигматизації серед конкретних груп населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 квітня в Україні було зафіксовано 4161 випадок, з яких 116 – летальних і 186 пацієнтів одужали.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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