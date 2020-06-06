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6 червня • оновлено в 15:35
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У Житомирській області посилили карантин: що заборонено

1.4т
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У Житомирській області через велику кількість нових випадків захворювання на COVID-19 посилили карантинні заходи.

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Відповідне рішення прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій 5 червня, повідомляється на сайті ОДА.

У Житомирській області посилили карантин: що заборонено

Відповідно до нього, в області до стабілізації епідеміологічної ситуації заборонено:

  • Приймати відвідувачів всередині ресторанів і кафе.

  • Працювати установам культури, які приймають відвідувачів, в тому числі культурні заходи.

  • Працювати установам, які надають послуги з розміщення.

  • Проводить релігійні заходи і богослужіння.

Також особи, які досягли 60 років, мають дотримуватися режиму самоізоляції.

Дотримання карантинних заходів на ринках, в магазинах і громадському транспорті регулярно перевірятимуть.

За даними на ранок 6 червня в області було зафіксовано 870 випадків коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області посилили контроль за дотриманням карантинних заходів під час регулярних пасажирських перевезень, в місцях громадського харчування і в місцях торгівлі.

Нагадаємо, що у Києві скасували черговий етап ослаблення карантину, який мав розпочатися 5 червня. Рішення переглянуть з 9 червня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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