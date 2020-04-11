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12 квітня • оновлено в 01:16
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У Житомирі жінка народила двійню, забрала лише одну дитину з лікарні

6.6т
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У Житомирі жінка народила двійню, але додому з пологового забрала лише одну дитину, оскільки в іншої виявилася вада серця.

Як повідомляє ТСН, у породіллі уже є двоє старших дітей, і цього разу вона народила хлопчика та дівчинку. Син – здоровий, а в донечки виявили хворобу.

Попри всі вмовляння лікарів та пояснення, що згодом дитину можна прооперувати, жінка вирішила, що забере лише одну, здорову, дитину, бо, мовляв, у родини на операцію немає грошей.

Жінка покинула одну дитину з двійні у пологовому

Жінка покинула одну дитину з двійні у пологовому

Скрін відео

"Я як медпрацівник їй пояснювала, і соціальні служби до неї приходили, і психолог приходив, і ми всі казали, що не можна розлучати двійню, бо вони відчувають один одного. І по друге, будь-якій дитині потрібна мама і маму ніхто не замінить", – наголосила завідувачка відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Житомирського обласного перинатального центру Майя Смоляр.

Зазначається, що медики перинатального центру звозили немовля на консультацію у київський Інститут Амосова. Там дівчинку прооперують безкоштовно, коли їй виповниться півроку.

"Це досить складна вада серця, але вона може бути скорегована під час оперативного втручання. Операції і в інституті Амосова і центр і дитячої кардіології вони безкоштовні. Після цієї операції є шанс, і досить непоганий, що дитинка буде здоровою", – додала лікарка.

Наразі дівчинкою опікується персонал перинатального центру, вона активна, добре їсть, і набрала півкіло ваги. Все необхідне для дитини лікарі та медсестри купують за свої гроші.

Повідомляється, що після закінчення карантину немовля передадуть до будинку малюків та шукатимуть усиновителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у немовляти, якому лише 4 дні, запідозрили коронавірус. У дитини діагностували пневмонію і під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Житомир
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У такой бы и остальных отобрать. Лишить родительских прав
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
И снова проходил мимо, матку вырезать наxep
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Суспільство

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