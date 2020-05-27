У Житомирі заявили про спалах коронавірусу серед вихователів дитсадків

У Житомирі з 27 травня в рамках послаблення карантину запрацювали дитячі садки, однак у 10 вихователів експрестести на коронавірус показали наявність інфекції.

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Як запевнив на позачерговому засіданні міськвиконкому мер міста Сергій Сухомлин, всі ці люди будуть тимчасово відсторонені від роботи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, тестування проводили значній частині співробітників дошкільних навчальних закладів напередодні відкриття.

"Хочу подякувати нашим сімейним лікарям, для них це додаткове велике навантаження. Вони роблять тестування деяких категорій працівників дитячих садочків, щоб зменшити ризик захворювання. У нас 10 тестів показали позитивний результат. Це ще не діагноз. Попереду ще будуть ПЛР-тести і дослідження, але тих десятьох ми вимушені все ж відсторонити поки що від роботи у дитячих садочках", – сказав Сухомлин.

Коронавірус в дитсадках

Він наголосив, що наразі садки відвідуватимуть понад 6500 маленьких житомирян –це діти, батьки яких висловили потребу у відновленні роботи цих закладів.

Втім вихователі прийматимуть дітей лише на вулиці й одразу проводитимуть їм термометрію. Що стосується батьків, то їм вхід до приміщень дитячих садочків поки буде взагалі заборонений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі коронавірус також підхопили співробітники трьох дитячих садків. З 25 травня в місті планували відкрити всі 163 ДНЗ, однак роботу відновлять тільки 157 з них. Перед відкриттям всіх працівників перевірили швидкими тестами, і в садках №176, 197 і 51 у персоналу результати виявилися позитивними.

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