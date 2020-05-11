У Житомирі запрацювали ТЦ, а на Львівщині пом’якшення відклали: як міста України виходить із карантину

В Україні 11 травня почали послаблювати карантинні обмеження, введені для стримування поширення пандемії коронавірусу.

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Водночас на такий крок ідуть не всі, адже регіонам дозволили на власний розсуд вирішувати, які норми послаблювати. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на всій території країни стоматологам дозволили працювати, а ось на Прикарпатті – ні. У Житомирі салони краси і літні майданчики запрацювали ще до загальнодержавних послаблень, а на Львівщині не планують відмовлятися від суворого карантину.

Київ і Київська область

Столична влада вирішила не відкривати ТРЦ на першому етапі пом'якшення карантину. У столиці з 12 травня дозволили працювати тільки невеликим магазинам – їх площа не повинна перевищувати 300 кв. м.

Влада планує відкрити в Києві:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м);

перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно);

парки і сквери: групами обмеженою кількістю осіб;

тимчасові споруди (ларьки): з забороною споживання їжі і напоїв на місці;

невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

Також зможуть працювати:

адвокатські та нотаріальні бюро;

аудитори;

автокінотеатр;

музеї під відкритим небом;

бібліотеки (поки тільки на видачу книг, без роботи читальних залів).

Житомирська область

А ось на Житомирщині карантин почали послаблювати ще за тиждень до цього, тож від 11 травня там дозволили роботу більшій кількості громадського транспорту. Тепер ним зможуть користуватися й ті містяни, які не мають спеціальної перепустки для проїзду.

"Ми залишили дію спецперепусток до 10 ранку – аби люди змогли доїхати на роботу. Інші, котрі не мають квитка, можуть вільно користуватися громадським транспортом із 10:00 до 16:00", – прокоментував мер Житомира Сергій Сухомлин.

Крім цього, у місті відкриваються торгові центри, водночас міська влада ввела певні обмеження для магазинів одягу і взуття – покупці обов’язково мають носити також одноразові рукавички.

Що ж до кафе і ресторанів, які в місті запрацювали ще 1 травня, від сьогодні там відкриваються також літні майданчики й тераси. Щоправда, кількість відвідувачів дещо обмежена, офіціанти зустрічатимуть гостей на вході із дезінфекторами.

Загалом Житомир став одним із перших міст, де почали працювати салони краси й перукарні, також влада міста хоче відкрити дитячі садочки – свої пропозиції вона має намір надіслати на узгодження до Кабміну.

У Львові послаблення карантину відклали до 15 травня

Львівська область

Пом’якшення, які ухвалив уряд, не стосуються жителів Львівщини. Днями там обласний штаб вирішив перенести послаблення карантину на 15 травня. Причиною стало те, що весь попередній тиждень в області тільки зростала кількість нових випадків захворювання на коронавірус – від 35 до 65 за добу.

Щоправда, від 11 травня мешканцям дозволили гуляти парками, скверами і трьома музеями, що розташовані просто неба. Також із понеділка в місті й області запрацювали літні майданчики й тераси кафе та ресторанів.

У Львові послаблення карантину відклали до 15 травня

Вийшли на роботу нотаріуси, адвокати й психологи, натомість працювати все ще заборонено стоматологам. Під забороною залишається діяльність магазинів одягу і взуття, салонів краси, візових центрів.

Попри незначне послаблення, на вулиці Львова вийшли вуличні музиканти, побільшало не тільки місцевих, а й гостей із інших областей.

Подальші кроки влади щодо послаблення карантину озвучуватимуть далі, залежно від того, чи піде на спад в області захворюваність на коронавірус.

В Івано-Франківську запрацює громадський транспорт Укрінформ

Івано-Франківська область

На Прикарпатті з усього списку, затвердженого урядом і місцевою владою, пом'якшення карантину поки не стосується стоматологів. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відкласти відкриття стоматкабінетів на тиждень.

Водночас в Івано-Франківську до карантину мало які кафе або непродуктові магазини працювали, до того ж 11 травня – офіційний вихідний, тому оцінити, наскільки активно городяни будуть повертатися до звичного життя, поки не можливо.

А от інші послаблення в області почнуть впроваджувати завтра. Там повинні заробити літні майданчики кафе і ресторанів. Це, зокрема, ті заклади, де на відкритих терасах столики зі стільцями можна розташувати на відстані не менше 1,5 метра один від одного.

Також на вулиці міста знову вийде громадський транспорт. Але він працюватиме в особливому режимі – тільки вранці й увечері, щоб люди, яким пом'якшення карантину дозволило працювати, могли потрапити на роботу і повернутися додому. Хоча в автобуси й тролейбуси будуть пускати тільки за наявності спеціальних перепусток чи робочих посвідчень, винятково у масках і тільки скільки людей, скільки в транспорті місць для сидіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин в Україні не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше, якщо громадяни будуть відповідальними та навчаться жити й працювати в нових умовах.

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