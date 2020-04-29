У Житомирі міська рада вирішила починаючи з 1 травня послабити карантин і відкрити перукарні та заклади громадського харчування "на винос".

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні у вівторок, 28 квітня, пише Житомир.info (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому карантинні вимоги щодо відвідування зберегли: перукарні працюватимуть тільки за попереднім записом і прийматимуть одну людину на площі 15 кв. м.

У Житомирі вирішили послабити карантин просто на травневі свята

Дозволили і надавати послуги громадського харчування з адресною доставкою замовлень (зокрема на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту.

Робота продуктових ринків у місті заборонена до 30 квітня, рішення про відкриття поки не ухвалене.

Заступниця мера Світлана Ольшанська пояснила, чому перукарні вирішили відкрити саме з 1 травня.

"На останній сесії міської ради було ухвалене рішення про звільнення від сплати єдиного податку протягом квітня для суб'єктів I і II групи оподаткування. Щоб не було нарахувань за квітень і підприємці могли скористатися цією пільгою, саме з 1 травня починають роботу", – пояснила вона.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків після протесту підприємців.