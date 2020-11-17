У Житомирі від COVID-19 померла молода викладачка: напередодні заявляла про нестачу кисню

Ольга Ліпич Суспільство 16:29, 17.11.2020 Оновлено: 16:38, 17.11.2020

У Житомирі від коронавірусу померла викладачка державного технологічного університету Ольга Грабар, яка напередодні зверталася до влади через нестачу в лікарні кисню.

39-річної жінки не стало 17 листопада. За два дні до смерті, 15 листопада, на своїй сторінці у Facebook вона залишила звернення до очільника міста Сергія Сухомлина з проханням вирішити проблему. Напередодні Грабар потрапила до реанімації і заявила, що кисень за добу їй від'єднували вісім разів.

"Для людей у реанімації вже немає кисню. Сьогодні реанімація працювала через раз! А це – єдиний наш шанс на порятунок! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень від'єднували за сьогодні вже 8 разів. Бідні лікарі в реанімації, не знають, що робити. Найстрашніше, що в нас немає часу", – написала вона.

Заступниця міського голови Марія Місюрова у коментарях до запису Грабар повідомила, що проблема нібито вірішена, і станом на 22.00 15 листопада кисень у медзакладі є.

Під постом померлої користувачі соцмережі написали, що жінка не дочекалася кисню і звинуватили чиновницю у брехні.

"Олі вже нема з нами, коронавірус не дивиться на вік, а забирає молодих", "Так і не дочекалася", "Тобто ви зараз заявляете, що людина, якої вже нема, брехала?", – сказано в коментарях.

Ольга Грабар / Facebook
Ольга Грабар / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Конотопа (Сумська область) Олександр Луговий, якого нещодавно обрали головою місцевої об'єднаної територіальної громади, помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Порошенко закликав владу терміново безкоштовно протестувати українців на COVID-19

Масло в Україні підробляють у кожній області, близько 70% – фальсифікат: чим небезпечне та яке вибрати

Алієв зажадав від Вірменії відшкодування збитків за 30 років війни в Карабасі

У ДТП під Одесою загинув хлопець, який дивом врятувався від убивці своїх батьків

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу