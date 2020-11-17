У Житомирі від COVID-19 померла молода викладачка: напередодні заявляла про нестачу кисню

У Житомирі від коронавірусу померла викладачка державного технологічного університету Ольга Грабар, яка напередодні зверталася до влади через нестачу в лікарні кисню.

39-річної жінки не стало 17 листопада. За два дні до смерті, 15 листопада, на своїй сторінці у Facebook вона залишила звернення до очільника міста Сергія Сухомлина з проханням вирішити проблему. Напередодні Грабар потрапила до реанімації і заявила, що кисень за добу їй від'єднували вісім разів.

"Для людей у реанімації вже немає кисню. Сьогодні реанімація працювала через раз! А це – єдиний наш шанс на порятунок! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень від'єднували за сьогодні вже 8 разів. Бідні лікарі в реанімації, не знають, що робити. Найстрашніше, що в нас немає часу", – написала вона.

Заступниця міського голови Марія Місюрова у коментарях до запису Грабар повідомила, що проблема нібито вірішена, і станом на 22.00 15 листопада кисень у медзакладі є.

Під постом померлої користувачі соцмережі написали, що жінка не дочекалася кисню і звинуватили чиновницю у брехні.

"Олі вже нема з нами, коронавірус не дивиться на вік, а забирає молодих", "Так і не дочекалася", "Тобто ви зараз заявляете, що людина, якої вже нема, брехала?", – сказано в коментарях.

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