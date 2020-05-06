У Житомирі призупинили тестування на COVID-19: не можуть впоратися із завантаженням
Житомирський обласний лабораторний центр заявив, що в період з 7 по 9 травня не прийматиме від медустанов зразки крові для проведення ПЛР-тестів на коронавірус.
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Виняток робитимуть тільки для важкохворих COVID-19 і малолітніх дітей, повідомляє "Житомир.info", посилаючись на відповідний документ за підписом керівника Житомирського ОЛЦ, головного державного санітарного лікаря області Зиновія Парамонова від 6 травня.
"Таке рішення ухвалене через завантаження лабораторії на 7-8 днів вперед і відсутність можливостей для зберігання такої кількості біологічного матеріалу. Надалі просимо обґрунтовано підходити до забору і направлення матеріалу на ПЛР-тестування і як це передбачено стандартами медичної допомоги", – йдеться у листі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
медбрат Київської міської клінічної лікарні №17 Гліб Бітюков, який два тижні пробув у складі української місії в Італії, також написав, що коли в Україні збільшити кількість тестів на COVID-19, то лабораторії не впораються з навантаженням.
Він стверджує, що за такого сценарію результати можна буде отримати лише через місяць, коли лікувати хворого вже немає сенсу.
А головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в лабораторіях України недостатньо обладнання для ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19: на 1500 лікарень всього кілька десятків ампліфікаторів.