З квітами та оркестром: у Житомирі попрощалися із застреленим у під'їзді розвідником

У Житомирі 8 березня попрощалися з волонтером, колишнім військовослужбовцем 95-ої бригади Збройних сил України 46-річним Олегом Котенком, якого знайшли застреленим у під'їзді будинку.

Про це повідомляє Житомир.info. Котенка поховали на Смолянському військовому кладовищі.

Колишнього військового проводжали в останню путь рідні, друзі, побратими та волонтери з квітами та під оркестр. Поліція підозрює самогубство, проте друзі загиблого не вірять у цю версію.

zhitomir.info

Вони розповіли, що Котенко був вірним товаришем та патріотом, йти з життя не збирався, про що казав знайомим.

"Олег був нашим другом, вірним товаришем. Сьогодні дуже велика втрата не лише для Житомира, житомирян, нашої когорти: волонтерів, АТОшників, небайдужих патріотів – це втрата для України. Ми не розуміємо те, що сталося, не віримо і не знаємо офіційних версій. Я вірю, що буде правда цього бажають всі і багато прийшло його побратимів, ніхто цього не спустить.

Багато було заходів, де ми зустрічаємося, але він відверто казав, не знаю, на що натякав, завжди усміхнений був та казав: "раптом що, я не збираюся ні стрілятися, ні кидатися, нічого, це так, аби знали, між іншим", і далі розмовляв з усіма, що це було – не знаю", – розповів друг загиблого Андрій Прун.

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

"Людина свято, людина вітер. Він був завжди хороший, приємний, добряк, ніколи нікому не відмовив у допомозі. Такий справжня людина, батько, друг. На нього завжди можна було покластися. Залишилася дружина та дві донечки", – розповіла подруга Ольга Цибуля.

zhitomir.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області знайдено мертвим 20-річного військовослужбовця.

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