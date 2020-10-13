В Житомирі показали біль і горе матерів, які втратили синів у війні з Росією. Фоторепортаж

Obozrevatel Суспільство 17:32, 13.10.2020 Оновлено: 17:33, 13.10.2020

У Житомирі 13 жовтня біля стін міської ради відбулася фотовиставка "Ми. Мами. Сильні".

Її героїнями стали українські жінки, які втратили на війні своїх синів, повідомила пресслужба міської ради.

Виставка стала своєрідним вшануванням пам’яті захисників, які віддали життя за Україну.

У лютому 2020-го фотопроєкт "Ми. Мами. Сильні" був представлений на центральній площі Праги (Чехія). Портрети мам загиблих героїв експонувалися в кінотеатрі "Atlas", де відбувся показ українського фільму "Атлантида" режисера Валентина Васяновича. Це була перша така фотовиставка, яка показала Європі біль і горе українських матерів, говориться в повідомленні.

На фотовиставці представили портрети матерів, чиї сини загинули на війні
zt-rada.gov.ua
Багато хто не стримував сліз
zt-rada.gov.ua
Були на виставці й військові
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Багато хто не стримував сліз
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Представник капеланської служби
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Серед глядачів були й діти, і дорослі
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
Виставка мала великий відгук у жителів і гостей Житомира
zt-rada.gov.ua
На фото матері тримають портрети загиблих синів
zt-rada.gov.ua
На фото матері тримають портрети загиблих синів
zt-rada.gov.ua
На фото матері тримають портрети загиблих синів
zt-rada.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українська кінострічка режисера Валентина Васяновича "Атлантида" стала кращим фільмом за версією 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Фільм номінований на премію "Оскар" 2021 року в категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Дії фільму відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі.

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