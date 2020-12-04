У Житомирі після двох тижнів боротьби з COVID-19 померла 26-річна дівчина

В Житомирі 1 грудня померла 26-річна жінка через тромбоемболію легеневої артерії, викликану COVID-19.

Про це повідомило місцеве видання "Суббота". Житомирська облдержадміністрація проінформувала про смерть дівчини 4 грудня.

Жінка перебувала в лікарні близько двох тижнів. Медики відзначили, що вона надійшла до медичного закладу вже у важкому стані. Її одразу госпіталізували в блок інтенсивної терапії і підключили до кисню.

Через скупчення повітря в плевральній порожнині і тромбоемболію її стан не покращився. Пацієнтку підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Однак врятувати життя дівчини не вдалося. За інформацією медиків міської лікарні №1, офіційна причина її смерті – тромбоемболія легеневої артерії.

Тромбоемболія легеневої артерії – це потенційно смертельне утворення згустка крові, який блокує головну артерію легенів, збільшує навантаження на праві відділи серця і впливає на кровообіг в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Жовква Львівської області 28 листопада в центральній районній лікарні в реанімації померли двоє пацієнтів з COVID-19 : 66-річна Дарія Саджениця і 60-річний пенсіонер. Вони померли незабаром після того, як в реанімації вимкнулося світло.

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