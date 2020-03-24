У Житомирі підтвердили другий випадок коронавірусу

У місті Житомир 24 березня зафіксований другий випадок коронавірусу. Цього разу захворіла жінка.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, зазначивши, що хвора вже перебуває в лікарні.

"Ще один позитивний результат експрестесту на COVID-19 в Житомирі. Пацієнтку госпіталізуємо в інфекційному відділенні лікарні №1, чекаємо результатів з лабораторії", – написав Сухомлин.

Коронавірус в Житомирі "Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перший випадок коронавірусу в Житомирі був зафіксований 19 березня. Захворів чоловік, який повернувся з Євросоюзу.

У поліції заявили, що чоловік контактував з 30 людьми, приховував хворобу і возив туристів. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження – йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Однак хворий відкинув звинувачення на свою адресу і запевнив, що їздив до Австрії тільки з другом і сином друга.

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