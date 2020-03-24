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24 березня • оновлено в 12:49
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У Житомирі підтвердили другий випадок коронавірусу

1.3т
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У місті Житомир 24 березня зафіксований другий випадок коронавірусу. Цього разу захворіла жінка.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, зазначивши, що хвора вже перебуває в лікарні.

"Ще один позитивний результат експрестесту на COVID-19 в Житомирі. Пацієнтку госпіталізуємо в інфекційному відділенні лікарні №1, чекаємо результатів з лабораторії", – написав Сухомлин.

Коронавірус в Житомирі

Коронавірус в Житомирі

"Українська правда"

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Житомир
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