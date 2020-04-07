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7 квітня • оновлено в 13:28
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У Житомирі люди масово прийшли до храмів в розпал карантину: з'явилися фото

1.1т
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У храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які свідомо ігнорують заборону на масові заходи під час карантину через коронавірус.

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Активність вірян пов'язана з тим, що в цей день православні відзначають свято Благовіщення. Примітно, що натовпи людей були помічені біля храмів УПЦ МП. Так, особливо багато людей було біля Спасо-Преображенського собору Житомира. Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook місцевий житель Владислав Малиновський.

Спасо-Преображенський собор УПЦ МП у Житомирі

Спасо-Преображенський собор УПЦ МП у Житомирі

Facebook Владислава Малиновського

Чоловік зазначив, що митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим (УПЦ МП) ризикує повторити долю настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла, який вже заразився коронавірусом через ігнорування карантину.

Також безліч парафіян прийшли до церкви на території Вільського (Російського) кладовища в Житомирі, пише у Facebook житомирянин Артем Олановський. Судячи з фото, церкву вирішили відвідати переважно літні люди, які найчастіше помирають від коронавірусу. "Карантин? Ні, не чули", – обурився автор світлини.

Церква на Вільскому кладовищі в Житомирі

Церква на Вільскому кладовищі в Житомирі

Facebook Артема Олановського

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Житомир
Тег
УПЦ МП
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