У храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які свідомо ігнорують заборону на масові заходи під час карантину через коронавірус.

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Активність вірян пов'язана з тим, що в цей день православні відзначають свято Благовіщення. Примітно, що натовпи людей були помічені біля храмів УПЦ МП. Так, особливо багато людей було біля Спасо-Преображенського собору Житомира. Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook місцевий житель Владислав Малиновський.

Спасо-Преображенський собор УПЦ МП у Житомирі Facebook Владислава Малиновського

Чоловік зазначив, що митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим (УПЦ МП) ризикує повторити долю настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла, який вже заразився коронавірусом через ігнорування карантину.

Також безліч парафіян прийшли до церкви на території Вільського (Російського) кладовища в Житомирі, пише у Facebook житомирянин Артем Олановський. Судячи з фото, церкву вирішили відвідати переважно літні люди, які найчастіше помирають від коронавірусу. "Карантин? Ні, не чули", – обурився автор світлини.

Церква на Вільскому кладовищі в Житомирі Facebook Артема Олановського

Як повідомлялось OBOZREVATEL:

також 7 квітня в Житомирі, незважаючи на карантин, помітили величезну чергу біля входу на Житній ринок.

Нагадаємо, 6 квітня в Хмельницькому УПЦ МП вирішила провести масове богослужіння, незважаючи на епідемію коронавірусу.

Прихильники церкви погрожували активістам, які викликали поліцію й намагалися не допустити порушення введеного в Україні режиму.

Тим часом митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко пояснив, що богослужіння на Благовіщення і Вербну неділю будуть проводитися з дотриманням вимог посилених карантинних заходів.

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