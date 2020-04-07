У храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які свідомо ігнорують заборону на масові заходи під час карантину через коронавірус.
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Активність вірян пов'язана з тим, що в цей день православні відзначають свято Благовіщення. Примітно, що натовпи людей були помічені біля храмів УПЦ МП. Так, особливо багато людей було біля Спасо-Преображенського собору Житомира. Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook місцевий житель Владислав Малиновський.
Спасо-Преображенський собор УПЦ МП у Житомирі
Facebook Владислава Малиновського
Чоловік зазначив, що митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим (УПЦ МП) ризикує повторити долю настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла, який вже заразився коронавірусом через ігнорування карантину.
Також безліч парафіян прийшли до церкви на території Вільського (Російського) кладовища в Житомирі, пише у Facebook житомирянин Артем Олановський. Судячи з фото, церкву вирішили відвідати переважно літні люди, які найчастіше помирають від коронавірусу. "Карантин? Ні, не чули", – обурився автор світлини.
Церква на Вільскому кладовищі в Житомирі
Facebook Артема Олановського
Як повідомлялось OBOZREVATEL:
також 7 квітня в Житомирі, незважаючи на карантин, помітили величезну чергу біля входу на Житній ринок.
Нагадаємо, 6 квітня в Хмельницькому УПЦ МП вирішила провести масове богослужіння, незважаючи на епідемію коронавірусу.
Прихильники церкви погрожували активістам, які викликали поліцію й намагалися не допустити порушення введеного в Україні режиму.
Тим часом митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко пояснив, що богослужіння на Благовіщення і Вербну неділю будуть проводитися з дотриманням вимог посилених карантинних заходів.
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