У Житомирі колишня кондукторка побила пасажирку в тролейбусі: відео

У Житомирі в тролейбусі, який прямує за маршрутом №2, колишня кондукторка, захищаючи колегу, зчепилася з пасажиркою і виштовхала її з транспорту.

Кричущий випадок трапився на вулиці Вітрука. Про це повідомляє місцевий телеканал СК1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Конфлікт розгорівся через несправний валідатор. Пасажирка хотіла оплатити проїзд, однак пристрій не спрацював. У салоні почалася суперечка, яка і переросла в бійку.

У Житомирі колишня кондукторка побила пасажирку в тролейбусі Скріншот з відео

Колишня кондукторка штовхнула жінку з тролейбуса, в результаті чого та впала на асфальт і розбила обличчя. Бійка продовжилася вже на вулиці. У хід пішли матюки і образи.

Бійка продовжилася на вулиці Скріншот з відео

Постраждала пасажирка написала заяву в поліцію. За словами правоохоронців, їй розбили телефон і нанесли легкі тілесні ушкодження.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 21 січня маршрутник накинувся на підлітка, який зайшов в автобус із велосипедом.

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