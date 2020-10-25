У Житомирі кабінки для голосування зробили з ганчірок і ширми для лялькового театру. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
5,3 т.

  • У Житомирі не вистачило кабінок для голосування для всіх дільниць

  • У результаті членам комісій довелося робити їх самим

  • У хід пішли стільці, килими, ганчірки, ширми і навіть сходи

У Житомирі кабінки для голосування зробили з ганчірок і ширми для лялькового театру

У Житомирі на місцевих виборах-2020 "креативно" підійшли до створення кабінок для голосування, зробивши їх із ганчірок, ширми для лялькового театру і килимів.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Новинач" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За даними місцевих ЗМІ, місцеві підрядники не забезпечили виборчі дільниці нормальними кабінками, тому члени комісії зробили їх із того, що було під рукою.

"На житомирських дільницях проходить креативний конкурс зі створення кабінок для голосування. За даними ЗМІ, спонсор конкурсу – місцеві підрядники, які не забезпечили дільниці нормальними кабінками", – йдеться в повідомленні.

Кабінка з килимів.
Кабінка для голосування на місцевих виборах.
Кабінка на тренажері.
Кабінка зі стільців.
Кабінка зі столів.
Кабінки в Житомирі з драбини.
В Житомирі не вистачило нормальних кабінок.
Кабінки для голосування в Житомирі.
Кабінка для голосування з ганчірки.
Кабінка з ширми для лялькового театру.
Місцеві вибори в Житомирі.

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