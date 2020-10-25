У Житомирі кабінки для голосування зробили з ганчірок і ширми для лялькового театру. Фото

У Житомирі на місцевих виборах-2020 "креативно" підійшли до створення кабінок для голосування, зробивши їх із ганчірок, ширми для лялькового театру і килимів.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Новинач" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За даними місцевих ЗМІ, місцеві підрядники не забезпечили виборчі дільниці нормальними кабінками, тому члени комісії зробили їх із того, що було під рукою.

"На житомирських дільницях проходить креативний конкурс зі створення кабінок для голосування. За даними ЗМІ, спонсор конкурсу – місцеві підрядники, які не забезпечили дільниці нормальними кабінками", – йдеться в повідомленні.

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