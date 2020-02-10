Все уже видели реакцию Жириновского-Скабеевой на фильм про российско-украинскую войну "Наши Котики"?

Если нет - обязательно посмотрите. Это просто ядерный взрыв ватной пятой точки в вакууме!

И да, поход в кинотеатр на просмотр нашего фильма тоже обязателен. Если только от трейлера такой эффект, то поддержать источник ватной истерики - наш священный долг.

Напалмом так напалмом.

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