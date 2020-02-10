Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

У Жириновского-Скабеевой – ядерный взрыв

32.7т
Читати матеріал російською

Все уже видели реакцию Жириновского-Скабеевой на фильм про российско-украинскую войну "Наши Котики"?

Если нет - обязательно посмотрите. Это просто ядерный взрыв ватной пятой точки в вакууме!

И да, поход в кинотеатр на просмотр нашего фильма тоже обязателен. Если только от трейлера такой эффект, то поддержать источник ватной истерики - наш священный долг.

Напалмом так напалмом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Жириновський Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
торгова війна Новини Росії
Поділитися у Facebook
48
Коментарі
23
77
Смішно
274
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Obolenskiy Veter
Obolenskiy Veter
Давно так не весеселився Жирік клас Актор від Бога Цій старій гниді тільки людей веселить, а воно лізе в політику
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Харченко Вадим
Харченко Вадим
..вот где настоящая жесть "Они скакали за родину" https://www.youtube.com/watch?v=JgPevo8Yhbw бу-га-га-га-га-га..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шматок Сергій
Шматок Сергій
у жирика безусловный рефлекс, ничего нового, обозное море лаптевых тож возбудилось по команде
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги