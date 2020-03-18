У жінки, проти якої бунтували в Чернівцях, не знайшли коронавірус

У дружини першого хворого коронавірусом українця з Чернівців не виявили небезпечної інфекції. Саме через неї сусіди бунтували, вимагаючи помістити жінку в ізоляцію.

Про відсутність хвороби у неї повідомили на офіційній сторінці Чернівецької обласної держадміністрації у Facebook.

"Отримано другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком. Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту дос не було. Термін її ізоляції завершився", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що станом на ранок 18 березня у Чернівцях виписано вісім осіб, у яких не підтвердився коронавірус. Позитивні результати – у 10 осіб. Двічі негативний отримали в семи випадках, а один негативний – в 15 випадках. Ще щодо 11 пацієнтів очікуються результати обстеження.

В цілому за добу до лікарень звернулися семеро осіб, з них п'ять госпіталізовані (двоє на амбулаторне лікування).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.

Заражений чоловік приїхав в Україну машиною з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Під будинком інфікованого українця в Чернівцях сусіди влаштували бунт. Вони вимагали ізолювати також його дружину. Близько 20 осіб кричали, обурювалися та перекривали дорогу.

Зрештою жінку все ж довелося ізолювати, хоча у неї не було жодних ознак захворювання і вона перебувала на самоізоляції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся