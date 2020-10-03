У жінки після тесту на COVID-19 з носа потекла мозкова рідина

Жінка з американського штату Айова у віці 40 років пройшла тестування на COVID-19 перед операцією з видалення грижі.

Незабаром після обстеження у неї з носа потекла прозора рідина, у неї з'явилася нудота, блювота, задубіння голови і шиї і металевий присмак, пише Daily Mail.

Сканування показало, що з невеликого отвору в отворі черепа просочувалася захисна цереброспінальна рідина в її носову порожнину.

У звіті Університету Айови йдеться, що мазок викликав "травму" отвори в черепі жінки через раніше існуючого дефекту.

Це перший раз, коли лікарі повідомили про тривожний і потенційно небезпечний виток, викликаний небезпечними мазками для тестування на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, провідний інфекціоніст Першого медичного центру в Тель-Авіві Євген Качман вважає, що світ в умовах пандемії коронавірусу чекає ще близько двох років хаосу.