У жінки після тесту на COVID-19 з носа потекла мозкова рідина
Жінка з американського штату Айова у віці 40 років пройшла тестування на COVID-19 перед операцією з видалення грижі.
Незабаром після обстеження у неї з носа потекла прозора рідина, у неї з'явилася нудота, блювота, задубіння голови і шиї і металевий присмак, пише Daily Mail.
Сканування показало, що з невеликого отвору в отворі черепа просочувалася захисна цереброспінальна рідина в її носову порожнину.
У звіті Університету Айови йдеться, що мазок викликав "травму" отвори в черепі жінки через раніше існуючого дефекту.
Це перший раз, коли лікарі повідомили про тривожний і потенційно небезпечний виток, викликаний небезпечними мазками для тестування на коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, провідний інфекціоніст Першого медичного центру в Тель-Авіві Євген Качман вважає, що світ в умовах пандемії коронавірусу чекає ще близько двох років хаосу.