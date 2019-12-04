У жінки "облізла" шкіра після пластичної операції: моторошні фото

У Великобританії 48-річна жителька міста Шрусбері Джейні Насіменто зважилася на ліпосакцію ніг і підхопила смертельно небезпечну інфекцію під час операції.

У результаті вона залишилася з майже повністю "обгризеними" ногами і змушена була проходити тривале і хворобливе лікування. Про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що жінка зверталася до досвідченого лікаря і заплатила за операцію більше 25 тисяч доларів. Але це не принесло їй омріяної краси і призвело до погіршення здоров’я.

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У жінки "облізла" шкіра після пластичної операції mirror.co.uk

А почалося все з того, що у 2005 році в британки діагностували ліпедему (захворювання, пов'язане з накопиченням жиру), через яку її ноги поступово стали збільшуватися.

"Тоді я відмовилася одягати спідниці й сукні, тому що дуже соромилася своїх ніг. Носила тільки штани, навіть за пекельної спеки. Мріяла ж про худі ноги та бікіні", – зізналася Насіменто.

Ноги Джейні Насіменто після операції mirror.co.uk

Однак замість того, щоб спробувати лікувати захворювання, вона зважилася на пластичну операцію, через яку у неї погіршилося самопочуття.

"Мене виписали з лікарні й уже через декілька годин після повернення додому я відчула гострий біль у ногах. Наступного дня моє тіло стало крижаним, незважаючи на те, що лежала під ковдрою", – пояснила жінка, додавши, що навіть після цього не зважилася звертатися за допомогою до медиків.

Ноги Джейні Насіменто після операції mirror.co.uk

Незабаром британка просто втратила свідомість і прокинулася лише у лікарні, куди її за викликом рідних доставила швидка. Медики приголомшили звісткою: Насіменто підхопила смертельно небезпечну інфекцію – некротичний фасциит, через що ледь не втратила життя.

"Я заплакала. Поки була без свідомості, лікарі хотіли ампутувати мої ноги, проте їм вдалося зупинити поширення інфекції. Коли побачила їх, мені стало зле. Моя права нога майже не мала плоті, тому я могла бачити свої кістки, а ліва була в якихось дірках. Пішла на ліпосакцію, щоб відчувати себе впевненішою, але мої ноги тепер виглядали обгризеними", – згадує жінка.

Ноги Джейні Насіменто після операції mirror.co.uk

Після того, що трапилося, їй довелося пережити ще декілька операцій із пересадки шкіри, а потім заново вчитися ходити.

Водночас британка похвалилася: повністю відновившись, вона зустріла нового партнера, який любить її і приймає такою, яка вона є.

Джейні Насіменто mirror.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, 53-річна жителька Монтани, США, Беатрікс Сірлс зробила ліпосакцію, після якої плоть навколо її рани почала гнити і почорніла. Вона обрала для цієї процедури Колумбію за тим критерієм, що ця країна надає хірургічні послуги за доступними цінами.

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