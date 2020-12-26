У згорілому вагоні УЗ виявили тіла загиблих. Фото
У п'ятницю, 25 грудня, увечері виникла пожежа у вагоні, який стояв у селі Копили Полтавського району.
Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, пожежу було локалізовано о 22:58, а ліквідовано – о 00:27 26 грудня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Вагон перебував на території виробничого структурного підрозділу Центру механізації колійних робіт філії Центру з ремонту та експлуатації колійних машин "Укрзалізниці".
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб. Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін і стелі вагону.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави виявилася підпалом.