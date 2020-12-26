У згорілому вагоні УЗ виявили тіла загиблих. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 15:36, 26.12.2020 Оновлено: 16:25, 26.12.2020

У п'ятницю, 25 грудня, увечері виникла пожежа у вагоні, який стояв у селі Копили Полтавського району.

Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, пожежу було локалізовано о 22:58, а ліквідовано – о 00:27 26 грудня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вагон перебував на території виробничого структурного підрозділу Центру механізації колійних робіт філії Центру з ремонту та експлуатації колійних машин "Укрзалізниці".

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб. Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін і стелі вагону.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін і стелі вагону
pl.dsns.gov.ua
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання
pl.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави виявилася підпалом.

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