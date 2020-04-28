У Зеленського зробили гучну обіцянку щодо обміну полоненими
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з сім'ями українських громадян, яких незаконно утримують в полоні на тимчасово окупованих територіях. Він пообіцяв, що робота зі звільнення триватиме доти, доки останній в'язень не опиниться вдома.
Як повідомляється на сайті ОПУ, у зустрічі також взяли участь заступник Єрмака Роман Машовець, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, а також уповноважений представник України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Геннадій Кузнєцов.
"У нас є мета, від якої ми ніколи не відступимо, – щоб всі наші люди повернулися додому. Мені відомо про всі проблеми, які сьогодні існують. У тому числі ті, що стосуються формування списків на звільнення. Але поки кожну людину не повернемо – ми цю роботу не зупинимо", – запевнив Єрмак.
За його словами, зараз узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
"Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, зазначається, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію", – нагадав голова ОПУ.
Він підкреслив, що робота над звільненням незаконно утримуваних українців проводиться безперервно, зокрема в групах у рамках ТКГ, що працюють у форматі 24/7.
Також на зустрічі порушувалося питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих без вісти, куди повинні увійти представники їх сімей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ Майорське. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9. Другий етап відбувся в районі Щастя. Україна отримала 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.