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28 квітня • оновлено в 17:31
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У Зеленського зробили гучну обіцянку щодо обміну полоненими

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з сім'ями українських громадян, яких незаконно утримують в полоні на тимчасово окупованих територіях. Він пообіцяв, що робота зі звільнення триватиме доти, доки останній в'язень не опиниться вдома.

Як повідомляється на сайті ОПУ, у зустрічі також взяли участь заступник Єрмака Роман Машовець, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, а також уповноважений представник України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Геннадій Кузнєцов.

"У нас є мета, від якої ми ніколи не відступимо, – щоб всі наші люди повернулися додому. Мені відомо про всі проблеми, які сьогодні існують. У тому числі ті, що стосуються формування списків на звільнення. Але поки кожну людину не повернемо – ми цю роботу не зупинимо", – запевнив Єрмак.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Пресслужба ОПУ

За його словами, зараз узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, зазначається, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію", – нагадав голова ОПУ.

Він підкреслив, що робота над звільненням незаконно утримуваних українців проводиться безперервно, зокрема в групах у рамках ТКГ, що працюють у форматі 24/7.

Також на зустрічі порушувалося питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих без вісти, куди повинні увійти представники їх сімей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ Майорське. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9. Другий етап відбувся в районі Щастя. Україна отримала 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Мирні переговори в Мінську Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Людмила Денисова
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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