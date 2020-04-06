У Зеленського запропонували випустити ув'язнених з тюрем через коронавірус

Заступник глави Офісу президента Андрій Смірнов виступив за амністію ув'язнених, які відбувають покарання за незначні злочини.

Як передає "Закон і бізнес", Смирнов вважає, що Міністерство юстиції має розглянути це питання в зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

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"Загальносвітова практика останніх декількох тижнів показує готовність окремих держав прийняти невідкладну амністію осіб, які відбувають покарання за малозначні злочини або термін відбування покарання яких добігає кінця. Якщо не побачимо ініціативи Мін'юсту, почнемо підказувати", – заявив він.

Тих, чию провину ще треба довести, Смірнов запропонував помістити під примусовий карантин, а не під варту.

"Утримання під вартою повинно застосовуватися тільки до соціально небезпечних громадян, які обгрунтовано підозрюються в насильницьких злочинах і злочинах, які зазіхають на територіальну цілісність і проти безпеки держави", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський. Кадр зі "Слуги народу". Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у Франції через епідемію коронавірусу звільнили вже більше 6 тисяч ув'язнених. Це люди, які відбували покарання за незначні злочини – 10% від загальної кількості ув'язнених в країні.

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