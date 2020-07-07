У Зеленського заговорили про окремий закон для російської мови
В Україні має бути ухвалено окремий закон, у якому буде прописано статус російської та інших мов національних меншин, що мешкають на території держави.
Що ж стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", то він регулює у правовому полі винятково питання, пов'язані з українською мовою. Про це заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський під час розгляду конституційності закону 5670-д 7 липня.
"Верховна Рада повинна ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської мови та інших мов нацменшин", – зазначив він.
Водночас Веніславський наголосив, що глава держави Володимир Зеленський наполягає на тому, що українська мова була, є й буде єдиною державною.
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