У Зеленського заговорили про окремий закон для російської мови

В Україні має бути ухвалено окремий закон, у якому буде прописано статус російської та інших мов національних меншин, що мешкають на території держави.

Що ж стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", то він регулює у правовому полі винятково питання, пов'язані з українською мовою. Про це заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський під час розгляду конституційності закону 5670-д 7 липня.

"Верховна Рада повинна ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської мови та інших мов нацменшин", – зазначив він.

Водночас Веніславський наголосив, що глава держави Володимир Зеленський наполягає на тому, що українська мова була, є й буде єдиною державною.

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