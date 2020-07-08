Окремий закон для російської мови: В'ятрович пояснив важливий нюанс

В Україні нема необхідності приймати окремий закон для російської мови, її положення можна прописати в законі про забезпечення функціонування мов національних меншин.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав нардеп від "Європейської солідарності" та член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович, коментуючи відповідну заяву представника президента у Конституційному суді Федора Веніславського.

Нагадаємо, у вівторок, 7 липня, від час розгляду конституційності ухваленого торік Закону про мову, Веніславський запропонував ухвалити окремий закон, у якому буде прописано статус російської та інших мов націменшин, що мешкають в Україні.

"Погоджуюсь, що для забезпечення функціонування мов нацменшин потрібен окремий закон. Але не погоджуюсь з тим, що має бути закон про російську, як про окрему мову. Її права мають розглядатися в такому ж контексті, як і права мов нацменшин в Україні, а не окремо", – запевнив він.

За його словами, Закон про мову, який був прийнятий рік тому, жодним чином не порушує права нацменшин та не суперечить Конституції України, як вважають депутати з Опозиційної платформи "За життя".

"Там немає ні формальних, ні змістовних положень, які б суперечили Конституції. Навіть вчорашнє засідання в суді показало, що спроба представити цей закон як такий, що суперечить Конституції чи є шкідливим для України, зводиться до повторення російських тез і її пропаганди про ніби-то утиснення прав російськомовних в Україні", – зауважив В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 7 липня, Конституційний суд України провів перший день слухань у рамках розгляду справи за поданням 51 народного депутата щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".