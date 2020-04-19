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19 квітня • оновлено в 17:37
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У Зеленського виступили з важливою заявою про спалах COVID-19 після Пасхи

1.6т
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У більшості регіонів України після великодніх свят не очікується масштабного спалаху коронавірусу.

Про це повідомила в Facebook спікер президента України Юлія Мендель, зазначивши, що більшість українців усвідомили небезпеку і залишалися вдома, проте в деяких областях карантин істотно порушували.

Вона підкреслила, що всього 130 тисяч вірян відвідали храми, при тому, що в минулому році в церкви на Великдень прийшли близько 7,5 мільйонів людей.

"Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад,у Святогірську на Доннеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", – розповіла Мендель.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловився про готовність до часткового і поступового пом'якшення умов карантину. Все буде залежати від того, як буде протікати ситуація з COVID-19 після Пасхи.

За його слова, захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни, якщо люди будуть ігнорувати карантин.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Великдень
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
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