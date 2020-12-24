У Зеленського виправили інформацію щодо "Великого будівництва" після звинувачень у маніпулюванні

Борис Бондар Суспільство 15:32, 24.12.2020 Оновлено: 15:51, 24.12.2020

На сайті Офісу президента виправили інформацію щодо кількості українців, які вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією року, з 93% на 11,3%.

Оновлену інформацію можна побачити на сайті президента. Внизу повідомлення дописано, що новина містить виправлення – змінено заголовок, перший і другий абзаци.

В ОП перепросили за допущену неточність.

"За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, незабаром після публікації ОП помилкової інформації науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП у маніпулюванні їхніми соціологічними даними.

За його словами, насправді "Велике будівництво" назвали головним позитивом року лише 11,3% опитаних. З цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

Гарань назвав це "тривожним знаком", оскільки "відбувається маніпулювання громадською думкою і введення в оману самого президента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, економісти вважають, що масштабна інфраструктурна програма "Велике будівництво" стала справжнім порятунком для української економіки цього року. Економічна криза, викликана пандемією, призвела до істотного падіння ВВП всіх країн світу, і України зокрема.

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