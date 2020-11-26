У Зеленського відповіли на заклик Авакова ввести локдаун

В Україні буде введено жорсткий локдаун, якщо ситуація з коронавірусом значно погіршиться.

Як заявила в коментарі "Українській правді" прессекретарка президента України Юлія Мендель, Володимир Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для покращення епідеміологічної ситуації".

На пропозицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розробити механізм компенсації збитків для населення Мендель відповіла, що економічна допомога бізнесу планується в адміністративній сфері та сфері оподаткування.

Також, за її словами, ініційовано покриття частини зарплат, соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення, кредитні канікули та дешеві кредити тощо.

"На сьогодні медична система України була реабілітована настільки, що витримує нинішнє навантаження, однак, як бачимо, ситуація швидко змінюється. Саме тому Володимир Зеленський ініціював відновлення чинних та розробку нових програм економічної допомоги бізнесу та соціальної підтримки населенню у разі необхідності жорсткого карантину", – зазначила прессекретарка.

Вона додала, що за умови погіршення ситуації, Україна повинна буде впровадити локдаун для збереження насамперед життя людей, а також медичної системи.

"Водночас парламенту запропоновано проголосувати законотворчі ініціативи щодо економічної підтримки", – констатувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав терміново ввести в Україні локдаун на три тижні з механізмом компенсацій.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська також виступила за введення повного локдауну в Україні.