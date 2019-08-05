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У Зеленського відмовилися приймати запити українців

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Офіс президента України Володимира Зеленського перестав приймати електронні листи від громадян через надмірну завантаженість.

Про це пише theБабель. Відзначається, що при спробі відправити запит на отримання інформації від ОП система надсилає автоматичну відмову з поясненням.

"У зв'язку з надмірним збільшенням кількості електронних звернень до глави держави, що призводить до затримки в їх обробці, Ваше звернення зараз не може бути прийняте", – сказано у відповіді.

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При цьому, відправнику в Офісі президента порадили користуватися "іншими передбаченими законодавством способами доставки звернень": звичайною поштою або на особистому прийомі.

У Зеленського відмовилися приймати запити українців

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що місяць роботи президента Володимира Зеленського і співробітників ОП обійшовся бюджету України майже в 78 млн гривень.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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