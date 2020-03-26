До виборів на окупованій частині Донбасу Україна має намір завершити війну та відновити контроль над кордоном із Російською Федерацією.
Саме для цього нібито й має бути створена "консультативна рада з ОРДЛО". Таку думку висловив віцепрем'єр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми збираємося закінчити війну, відновити суверенітет України, провести вибори місцевої влади за українським законом і відновити українську владу, повісити українські прапори на всіх адміністративних будівлях. І вийти на кордон із Російською Федерацією, звісно. До проведення виборів", – уточнив Резніков.
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Скриншот із відео
У процесі переговорів, на його думку, мають активно брати участь українці, що живуть на підконтрольній території України, вихідці з Донбасу. Однак "зради", запевнив Резніков, немає.
"Це демонополізація присутності в Мінську запрошених із ОРДЛО. Там повинні з'явитися українці, які проживали на цих територіях до 2014 року. Вони мають право, щоб їх голос був почутий", – уточнив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив, що створення "консультативної ради з ОРДЛО" відклали.
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