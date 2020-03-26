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26 березня • оновлено в 08:50
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У Зеленського сказали, як планують завершити війну на Донбасі

21т
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До виборів на окупованій частині Донбасу Україна має намір завершити війну та відновити контроль над кордоном із Російською Федерацією.

Саме для цього нібито й має бути створена "консультативна рада з ОРДЛО". Таку думку висловив віцепрем'єр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми збираємося закінчити війну, відновити суверенітет України, провести вибори місцевої влади за українським законом і відновити українську владу, повісити українські прапори на всіх адміністративних будівлях. І вийти на кордон із Російською Федерацією, звісно. До проведення виборів", – уточнив Резніков.

У Зеленського сказали, як планують завершити війну на Донбасі

У Зеленського сказали, як планують завершити війну на Донбасі

Скриншот із відео

У процесі переговорів, на його думку, мають активно брати участь українці, що живуть на підконтрольній території України, вихідці з Донбасу. Однак "зради", запевнив Резніков, немає.

"Це демонополізація присутності в Мінську запрошених із ОРДЛО. Там повинні з'явитися українці, які проживали на цих територіях до 2014 року. Вони мають право, щоб їх голос був почутий", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив, що створення "консультативної ради з ОРДЛО" відклали.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Вибори на Донбасі
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Нашему теляті да вовка б з'їсти!
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1
1
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Еще один миротворец! А у пыни спросили? Какие флаги?Он же нашу Украину государством не считает и не успокоится , пока не заставит украину самоликвидироваться.Маниловщина!
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2
1
Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Смешные.
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