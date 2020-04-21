У Зеленського розповіли, коли чекати на пік COVID-19 і що запрацює під час карантину

Кабінет міністрів України має намір продовжити карантин, оскільки пік захворюваності на коронавірус в країні очікується тільки на початку травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО ОРОНАВІРУС

Водночас для підтримки громадян і запуску економіки будуть введені певні послаблення обмежувального режиму. Про це представники влади заявили на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського з подолання епідемії COVID-19, повідомляється на сайті глави держави.

"Треба точно сказати людям, коли та що буде відчинено, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли запрацюють перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Всі повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Сайт президента України

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що спершу потрібно пом'якшувати карантинні заходи в некритичних об'єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки. Він також наголосив, що Україна вчасно ввела карантин, завдяки чому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

На нараді також обговорили подальше забезпечення країни засобами захисту. Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні три тижні. Надалі постачання забезпечуватиме Міністерство охорони здоров'я України, яке вже організовує закупівлі за спрощеною процедурою.

Володимир Зеленський Сайт президента України

А Національна поліція повідомила президенту України про те, що через карантин рівень злочинності загалом зменшився, проте на 15% зріс рівень шахрайства в інтернеті. Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшиві продажі засобів захисту.

"Українцям варто бути особливо обережними та купувати і продукти, і речі, і засоби захисту на перевірених сайтах, а всі онлайн-платформи шахраїв треба закривати", – відреагував на небезпечну тенденцію глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину в Україні щонайменше до 12 травня через пандемію коронавірусу. Водночас він анонсував певні послаблення режиму.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський аналогічно висловив готовність до часткового та поступового пом'якшення умов карантину. За його словами, все залежить від того, яка ситуація складеться з COVID-19 в Україні, особливо після Великодня.

21 квітня очільник МОЗ Максим Степанов підтвердив, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови. Людям хочуть дозволити відвідувати парки, бібліотеки й музеї.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!