У Зеленського розповіли, чи введуть в Україні надзвичайний стан

Поки влада не має наміру вводити в Україні надзвичайний стан. Однак якщо поширення коронавірусу набере обертів, то такі заходи будуть розглядатися.

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Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив заступник глави Офісу президента, секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко.

"Така можливість завжди існує. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз введена надзвичайна ситуація. Поки ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми", – сказав він.

Водночас Тимошенко висловив стурбованість у зв'язку з тим, що багато громадян не дотримується суворого карантину та продовжує ігнорувати самоізоляцію.

Надзвичайний стан РБК-Україна

"Ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють у парку, розумієш? Тому ми всіх закликаємо до того, щоб вони перебували вдома, менше гуляли та були завжди в масках", – звернувся заступник керівника ОПУ до українців.

Він підкреслив, що варіант оголошення надзвичайного стану в Україні вже обговорювався з президентом Володимиром Зеленським. Навіть більше, розглядалися й передумови, здатні спровокувати такий радикальний крок.

"Це умови, коли ми будемо розуміти, що є велика ймовірність того, що без надзвичайного стану ми не зможемо зупинити поширення коронавірусу. Там же багато різних факторів. Надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, контролювати, щоб люди перебували вдома", – пояснив Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин у країні не будуть пом'якшувати в період великодніх свят. За його словами, це загрожує скупченням великих груп людей і посиленням спалаху COVID-19 в Україні.

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