У Зеленського розкрили схему витіснення Росією українців з Криму

Росія, яка окупувала Крим, підштовхує українців позбавлятися від свого майна на півострові, щоб остаточно їх витіснити.

Таку думку в коментарі "Гордону" висловила заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, одним з факторів є те, що країна-агресор незаконно відбирає майно, яке не оформлено за російським законодавством.

"Не здивована, що тепер хочуть забирати майно, де ніхто не живе і яке не оформлено за російським законодавством. Стратегія країни-окупанта така: вони крок за кроком ведуть до того, щоб витіснити з території півострова нелояльних до себе громадян. Так вони підштовхують кримських татар і українців до різного роду дій, щоб вони позбавлялися від свого майна, їхали і їх більше нічого не пов'язувало з Кримом", – підкреслила Ташева.

Вона також пояснила, що це порушує норми міжнародного гуманітарного і кримінального права.

За словами Ташевої, прокуратура АРК вже відкрила низку кримінальних проваджень, щоб була можливість відстоювати права людини і звертатися в міжнародні інстанції.

Нагадаємо, що в березні президент Росії Володимир Путін видав указ, який забороняє володіти земельними ділянками "іноземцям в прикордонних територіях РФ". До таких окупанти віднесли і Крим.

Як пояснив російський адвокат Микола Полозов, українцям, які володіють майном на півострові, дали час, щоб позбутися від нього до березня 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що "нічийну" нерухомість окупанти мають намір вилучати і визнавати муніципальною власністю через суд.