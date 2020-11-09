'Слуги' відповіли на скандал з бюлетенями та сказали, коли чекати на результати опитування Зеленського

У партії "Слуга народу" прокоментували допис у Facebook політичного оглядача Андрія Смолія про нібито знищені анкети з опитування "5 питань від президента".

Вони не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом, заявили на сторінці політсили у соцмережі. Тож цілком ймовірно, що це й були ті самі "зайві" бланки, говориться в повідомленні.

До того ж на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети саме з опитування президента Володимира Зеленського, уточнили в "Слузі народу".

"Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері", – говориться в повідомленні.

У політсилі наголосили, що під час виборів президента США мешканці деяких штатів також паралельно вирішували й питання, важливі для суспільного життя.

"Зокрема, про податки та трудові відносини, збільшення фінансування на певні потреби, легалізацію канабісу та щодо абортів", – уточнили у "Слузі народу".

Остаточні результати дослідження "5 питань від Президента" вже підраховані. Їх пообіцяли презентувати найближчим часом – після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що результатів так званого опитування Зеленського досі немає, а анкети нібито викинули як непотріб.