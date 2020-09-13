У Зеленського показали мотиваційне відео про Хмельниччину і пообіцяли грандіозні зміни

Президент України Володимир Зеленський побував на Хмельниччині та показав відео звідти.

Відповідний мотивуючий ролик опублікували на офіційній сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Постараємося зробити все, щоб невдовзі можна було сказати – успіх Хмельниччини мотивує Україну та прославляє її", – йдеться у дописі.

Так, на відео видно, як Зеленський оглянув процес оновлення доріг на території області, побував у місцевих навчальних закладах, а також на території Хмельницької атомної електростанції у місті Нетішин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у масці під час робочої поїздки до Дніпра зайшов у McDonald’s.