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У Зеленського показали мотиваційне відео про Хмельниччину і пообіцяли грандіозні зміни

Obozrevatel
Obozrevatel
Суспільство
2,8 т.
Зеленський побував на Хмельниччині

Президент України Володимир Зеленський побував на Хмельниччині та показав відео звідти.

Відповідний мотивуючий ролик опублікували на офіційній сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Постараємося зробити все, щоб невдовзі можна було сказати – успіх Хмельниччини мотивує Україну та прославляє її", – йдеться у дописі.

Так, на відео видно, як Зеленський оглянув процес оновлення доріг на території області, побував у місцевих навчальних закладах, а також на території Хмельницької атомної електростанції у місті Нетішин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у масці під час робочої поїздки до Дніпра зайшов у McDonald’s.

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УкраїнаХмельницькийВолодимир Зеленський
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