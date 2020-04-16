У мережі з'явилися фото з обміну полоненими між терористами "ДНР" і Україною, який відбувся 16 квітня під Горлівкою на Донбасі.

Кадри оприлюднив Офіс президента України. На фото видно, що люди мають змучений і втомлений вигляд, у багатьох із них є поранення.

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

З огляду на кадри, звільнених зустрічали військові та садили в автобуси. Всі люди були в масках. Їх перевіряли та відзначали за списками.

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL: