У Зеленського показали фото з обміну полоненими на Донбасі

Вікторія Довгань Суспільство 10:37, 16.04.2020 Оновлено: 11:48, 16.04.2020

У мережі з'явилися фото з обміну полоненими між терористами "ДНР" і Україною, який відбувся 16 квітня під Горлівкою на Донбасі.

Кадри оприлюднив Офіс президента України. На фото видно, що люди мають змучений і втомлений вигляд, у багатьох із них є поранення.

Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України

З огляду на кадри, звільнених зустрічали військові та садили в автобуси. Всі люди були в масках. Їх перевіряли та відзначали за списками.

Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України
Обмін полоненими на Донбасі
Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у четвер, 16 квітня, Україна почала обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Станом на 10:00 завершився перший етап процедури.

  • Він відбувся біля окупованої Горлівки. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – дев'ять.

  • Другий етап заплановано в районі КПВВ біля Станиці Луганської. Україна отримає колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

  • Нагадаємо, раніше в мережі з'явився список із понад 30 українців, які досі перебувають у полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

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