У Зеленського показали фото з обміну полоненими на Донбасі
У мережі з'явилися фото з обміну полоненими між терористами "ДНР" і Україною, який відбувся 16 квітня під Горлівкою на Донбасі.
Кадри оприлюднив Офіс президента України. На фото видно, що люди мають змучений і втомлений вигляд, у багатьох із них є поранення.
З огляду на кадри, звільнених зустрічали військові та садили в автобуси. Всі люди були в масках. Їх перевіряли та відзначали за списками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у четвер, 16 квітня, Україна почала обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Станом на 10:00 завершився перший етап процедури.
Він відбувся біля окупованої Горлівки. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – дев'ять.
Другий етап заплановано в районі КПВВ біля Станиці Луганської. Україна отримає колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився список із понад 30 українців, які досі перебувають у полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.