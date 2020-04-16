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16 квітня • оновлено в 11:49
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/ Суспільство

У Зеленського показали фото з обміну полоненими на Донбасі

15.6т
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У мережі з'явилися фото з обміну полоненими між терористами "ДНР" і Україною, який відбувся 16 квітня під Горлівкою на Донбасі.

Кадри оприлюднив Офіс президента України. На фото видно, що люди мають змучений і втомлений вигляд, у багатьох із них є поранення.

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

З огляду на кадри, звільнених зустрічали військові та садили в автобуси. Всі люди були в масках. Їх перевіряли та відзначали за списками.

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Обмін полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у четвер, 16 квітня, Україна почала обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Станом на 10:00 завершився перший етап процедури.

  • Він відбувся біля окупованої Горлівки. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – дев'ять.

  • Другий етап заплановано в районі КПВВ біля Станиці Луганської. Україна отримає колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

  • Нагадаємо, раніше в мережі з'явився список із понад 30 українців, які досі перебувають у полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо они в сумках тащат в двух руках?
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Сташинский Богдан, так всё что не доели ,а поднадкусывали всё до хаты!
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Крым Андрей
Крым Андрей
А они с цветами, ур0ды, должны были выходить? Что-то я не вижу избитых и грязных. Вон у одного ур0да даже аппарат Елизарова на ноге. Вместо того, чтобы замотать ногу грязной тряпкой, или отрезать нах, озаботились лечить к0злину.
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1
Попович Олег
Попович Олег
Крым Андрей, к0злиха это та самка что тебя родила такого
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну а как,если они давали жжжестко по зубам проросистам,как писала ты,довгань,то их поймали и поранили за это
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2
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